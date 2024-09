Destinacija Štajerska z doživetji na preseku urbanega in podeželskega

Maribor, 28. septembra - Pred nekaj več kot letom dni je zaživela destinacija Štajerska, ki pod to skupno blagovno znamko združuje prej ločene turistične aktivnosti na območju Maribora in Ptuja z okolico, Pohorja, Slovenskih goric, Haloz, Ravnega polja in Jeruzalema. Čeprav se sodelujoči zavedajo, da so šele na začetku, menijo, da so na dobri poti.