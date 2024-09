Znan bo prejemnik letošnje Sovretove nagrade

Ljubljana, 25. septembra - Društvo slovenskih književnih prevajalcev bo drevi razglasilo letošnjega prejemnika Sovretove nagrade, najstarejše in najvidnejše stanovske nagrade, ki jo podeljujejo za vrhunske prevode leposlovnih besedil v slovenščino. Za nagrado so nominirani Ana Barič Moder, Klarisa Jovanović, Jedrt Maležič, Mateja Seliškar Kenda in Peter Svetina.