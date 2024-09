Na Hrvaškem sklenili 80 milijonov evrov vreden dogovor o novem sistemu cestninjenja

Zagreb, 24. septembra - Hrvaško podjetje Hrvatske autoceste (Hac), pristojni minister ter konzorcij češke in slovaške družbe TollNet in Sky Toll so danes sklenili dogovor o novem sistemu cestninjenja na hrvaških avtocestah, vreden 80 milijonov evrov. Sistem bo po napovedih začel delovati v drugi polovici leta 2026, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.