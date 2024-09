Pred kurilno sezono poziv k vzdrževanju kurilnih naprav in uporabi kakovostnih goriv

Ljubljana, 24. septembra - Redno vzdrževanje kurilnih naprav ne pripomore samo k zmanjšanju emisij, temveč tudi k boljšemu izkoristku goriv in manjši verjetnosti nastanka požara, je bil eden od poudarkov novinarske konference ministrstva za okolje pred začetkom nove kurilne sezone. Pristojni so opozorili tudi na nujnost uporabe primernih in kakovostnih goriv.