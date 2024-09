Letalske družbe zaradi spopadov odpovedujejo lete v Bejrut in regijo

Doha/London/Pariz/Tel Aviv, 24. septembra - Več letalskih družb je spričo zaostrovanja spopadov med Izraelom in libanonskim šiitskim gibanjem Hezbolah začasno ustavilo lete v Bejrut. Med njimi je tudi Qatar Airways, ki je lete v libanonsko prestolnico odpovedal do srede, pri Air France pa so prekinitev podaljšali do oktobra. Več prevoznikov je odpovedalo tudi lete v Tel Aviv in Teheran.