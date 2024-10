Marlowov Faust je morda soavtorsko delo pozabljenega dramatika

London, 1. oktobra - Strokovnjaki so že vrsto let domnevali, da je imel Christopher Marlowe pri komičnih prizorih svoje igre Doktor Faust sodelavca, čeprav je na izdaji iz leta 1604 samo njegovo ime. Že pred leti so omenjali, da bi pri tem lahko sodeloval skoraj pozabljeni dramatik Henry Porter, a po primerjavi lingvističnih dokazov je to postalo še bolj verjetno.