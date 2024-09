Na Slovenski matici simpozij ob 100-letnici rojstva Bruna Hartmana

Ljubljana, 26. septembra - V dvorani Slovenske matice bo danes potekal simpozij ob 100-letnici rojstva literarnega in gledališkega zgodovinarja, bibliotekarja, dramaturga in prevajalca Bruna Hartmana, ki je bil tudi zaslužni član Slovenske matice. Udeleženci simpozija bodo spregovorili o njegovi pomembni vlogi na področjih od izobraževanja in znanosti do kulture.