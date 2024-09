Študent naj bo: Z razširjeno ponudbo študentske prehrane do kakovostnih obrokov

Ljubljana, 25. septembra - V novem študijskem letu bo z razširitvijo ponudbe študentske prehrane na voljo več kakovostnih obrokov. Ob prenovi razpisa za ponudnike študentske prehrane so si na ministrstvu za delo prizadevali za več brezmesne ponudbe in lokalno dostopnost obrokov. Razpis se je že iztekel, rezultati pa bodo znani novembra, so za STA pojasnili na ministrstvu.