Ob 70-letnici Medexa o pomenu čebeljih pridelkov, čebelarstva in varstva okolja

Brdo pri Kranju, 24. septembra - Medex je v ponedeljek zvečer na Brdu pri Kranju slovesno obeležil 70-letnico delovanja. V podjetju, ki spada med svetovne pionirje apiterapije, so se ob tej priložnosti ozrli v preteklost in v nadaljnji razvoj. Inovativnost in trajnostno naravnanost podjetja je pohvalila tudi predsednica države ter izpostavila pomen čebel in varstva okolja.