Kmetijski ministri EU o razmerah na kmetijskih trgih

Bruselj, 23. septembra - Kmetijski ministri EU oz. njihovi predstavniki, med njimi državna sekretarka Eva Knez, so danes razpravljali o izkušnjah in izzivih drugega leta izvajanja strateških načrtov skupne kmetijske politike in o razmerah na kmetijskih trgih. "Pozitivno je, da se razmere na trgih v splošnem stabilizirajo in inflacija cen hrane umirja," je dejala Knez.