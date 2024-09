Bratušek: Za državne ceste tudi v 2025 predvidoma nekaj nad 400 milijonov evrov

Ljubljana, 23. septembra - V okviru priprave državnih proračunov za 2025 in 2026 je tudi za prihodnje leto za obnove in novogradnje na državnem cestnem omrežju predvidenih nekaj več kot 400 milijonov evrov, je v DZ povedala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Skupna vrednost sredstev za cestno infrastrukturo bo med letoma 2023 in 2025 presegla 1,2 milijarde evrov.