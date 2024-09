Ministrstvo ob evtanaziji medveda Mitka napovedalo ukrepanje

Ljubljana/Vipava, 23. septembra - Pretekli teden je veterinar zaradi slabega zdravstvenega stanja izvedel evtanazijo medveda Mitka na Turistični kmetiji Abram, so sporočili z ministrstva za naravne vire in prostor. Novica jih je presenetila, zato bodo imenovali strokovno komisijo, ki bo pregledala izvedene postopke in preučila ukrepe za boljše bivalne pogoje medvedov v ujetništvu.