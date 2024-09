Newyorške borze uvodoma v zelenem

New York, 23. septembra - Indeksi na newyorških borzah so se v začetku današnjega trgovanja obarvali zeleno. Vlagatelji so po poročanju tujih tiskovnih agencij zmerno optimistični v pričakovanju novih znižanj obrestnih mer, potem ko je za dolgo pričakovano znižanje minuli teden poskrbela ameriška centralna banka Federal Reserve (Fed).