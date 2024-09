WHO med evropskimi najstniki zaznava problematično rabo družbenih omrežij in digitalnih iger

Koebenhavn, 25. septembra - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) v danes objavljeni raziskavi o zaslonskih napravah in duševnem zdravju poroča o problematični rabi družbenih omrežij in digitalnih iger med evropskimi najstniki. Raziskava je potrdila tudi pozitivne učinke njihove zmerne rabe: mednje sodijo močnejša podpora vrstnikov in tesnejše povezave z njimi.