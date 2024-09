Sava poplačala obveznosti do SDH in Kada

Ljubljana, 23. septembra - SDH in Kad sta na podlagi skupščinskega sklepa v postopku povečanja osnovnega kapitala družbe Sava pretvorila polovico svojih terjatev do podjetja oz. 35,8 milijona evrov v kapital. Preostanek terjatev do obeh državnih lastnikov v višini nekaj nad 36 milijonov evrov je Sava poplačala v denarju. Sava tako do SDH in Kada nima več obveznosti.