Začetek ocenjevanja gospodarske škode zaradi julijskih neurij in zemeljskih plazov

Ljubljana, 23. septembra - Ministrstvo za gospodarstvo je začelo ocenjevati neposredno škodo v gospodarstvu, ki so jo povzročila močna neurja z vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami 27. in 28. julija letos. Ob tem oškodovance v prizadetih občinah pozivajo, da jim škodo prijavijo do vključno 7. oktobra.