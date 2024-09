S turističnimi agencijami lani potovalo več turistov

Ljubljana, 23. septembra - Število domačih turistov in izletnikov, pa tudi število tujih turistov, ki so potovali s slovenskimi agencijami, se je lani povečalo. Delež domačih turistov, ki je potoval v tujino, se je v primerjavi z letom prej povečal za sedem odstotnih točk. Enodnevni izletniki so tudi lani pogosteje raziskovali domačo državo.