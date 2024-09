Gospodarska aktivnost v območju evra septembra navzdol

Bruselj, 23. septembra - Gospodarska aktivnost v območju evra se je septembra prvič po sedmih mesecih poslabšala. Kot so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočili iz analitske hiše S&P Global, ki opravlja to raziskavo, so povprečje znižali slabši rezultati gospodarstva Francije, ki je po koncu olimpijskih iger izgubilo zagon.