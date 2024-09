GZS: Letina grozdja bo katastrofalna

Ljubljana, 23. septembra - Letošnji izpad pridelka grozdja bo med 30- in 60-odstotni, odvisno od vinorodnega okoliša zaradi izjemnih vremenskih razmer in zlate trsne rumenice. Pridelek je glede na zadnje petletno povprečje letos za tretjino nižji, opozarja Združenje slovenskih vinarjev pri Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij v okviru GZS.