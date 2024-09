V primeru vnovične izvolitve Trumpa po ocenah Ifa zelo verjeten upad nemškega izvoza v ZDA

München, 23. septembra - Če bi nekdanji ameriški predsednik in republikanski kandidat na prihajajočih volitvah v ZDA Donald Trump znova osvojil položaj, bi nemški izvoz v ZDA lahko upadel za do 14,9 odstotka, je pokazala raziskava münchenskega gospodarskega inštituta Ifo. Padec bi se najbolj poznal v farmacevtski in avtomobilski industriji.