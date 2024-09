Evropa v zadnjem dvoboju prišla do zmage v Laverjevem pokalu

Berlin, 22. septembra - Evropa je po dramatičnem razpletu in preobratu zadnjega dne dobila tekmovanje za Laverjev pokal v tenisu. Ekipo sveta je premagala s 13:11, odločilna pa je bila zadnja partija med Carlosom Alcarazom in Taylorjem Fritzom, ki jo je Španec dobil s 6:2 in 7:5.