Celje, 22. septembra - V Trnovljah pri Celju se je okoli 15. ure zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 27-letni motorist. Kot so sporočili s policije, je v levem nepreglednem ovinku trčil v robnik in padel. Pri padcu se je tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl. To je letošnja peta smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje.