Izrael vdrl v prostore Al Jazeere na Zahodnem bregu in odredil 45-dnevno zaprtje

Ramala, 22. septembra - Izraelske sile so davi vdrle v prostore katarske medijske hiše Al Jazeera v Ramali na okupiranem Zahodnem bregu in zaradi domnevnega spodbujanja terorizma odredile njeno 45-dnevno zaprtje. Glede na posnetke racije, ki jo je prenašala televizija, so zamaskirani in oboroženi vojaki vdrli v prostore, kjer so vodji pisarne predali odlok o zaprtju.