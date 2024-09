Beltinci in Dravinja pod vrh 2. SNL

Ljubljana, 22. septembra - Nogometaši Beltincev in Dravinje so se po 7. krogu 2. slovenske lige prebili tik za vodilna Gorico in Tabor. Beltinci so z 2:1 odpravili Bilje, Dravinja pa z 1:0 Slovan. Beltinčani in Konjičani imajo po 13 točk, toliko kot Aluminij in Jadran. Novogoričani so pri 15 točkah, Tabor pa pri 14.