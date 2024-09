Buckley v Pragi najboljša Slovenka na devetem mestu

Praga, 22. septembra - S polfinaloma sobotnim moškim in današnjim ženskim so se končali slovenski nastopi na predzadnji tekmi svetovnega pokala v disciplini balvani športnega plezanja. Obetavna 17-letna Jennifer Buckley in 12 let starejša Katja Debevec se nista uvrstili v večerni finale najboljše šesterice. Buckley je bila sicer najboljša Slovenka na devetem mestu.