Zadnja tekma v Seu d'Urgellu brez slovenskega finala

Seu d'Urgell, 22. septembra - Za konec sezone svetovnega pokala slalomistov na divjih vodah so danes v Seu d'Urgellu izpeljali še tekme v kajakaškem krosu, ki so na brzicah reke Segre minile brez vidnejšega uspeha Slovencev. Nobenemu se ni uspelo prebiti v finale, najboljši sta bili Eva Terčelj na desetem in Ajda Novak na 11. mestu.