V trčenju vojaškega in civilnega vozila v Srbiji umrlo pet ljudi

Kraljevo, 22. septembra - V trčenju vojaškega in civilnega vozila pri kraju Ušće v osrednji Srbiji je v soboto umrla pet ljudi, vključno s tremi otroki, so sporočile srbske oblasti. Najmanj ena oseba je bila huje poškodovana. Voznika vojaškega vozila so na podlagi suma povzročitve prometne nesreče pridržali, poročajo tuji mediji.