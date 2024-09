V Neaplju v zrušenju stavbe umrla otroka

Neapelj, 22. septembra - V bližini Neaplja se je danes zrušila dvonadstropna stavba. Gasilcem je uspelo iz ruševin rešiti očeta in dvoletnika, našli pa so trupli štiriletne deklice in njenega šestletnega brata. Še vedno iščejo mamo otrok in še eno žensko, ki je tudi živela v stavbi, poročajo tuje tiskovne agencije.