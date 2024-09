Na dražbi fotografij posledic ujme in predmetov športnikov zbrali 12.400 evrov, znesek še raste

Črna na Koroškem, 22. septembra - Organizatorji so na sobotni dražbi fotografij posledic lanske ujme in predmetov športnikov v Črni zbrali 12.400 evrov. Danes dopoldne je ta znesek že presegel 14.000 evrov, do torka pa bi lahko še porasel. "Velik uspeh bo, če bomo prišli čez magično mejo 15.000 evrov," je za STA dejal soorganizator Denis Sarkić. Izkupiček bo šel pomoči potrebnim.