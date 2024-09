Pod Triglavom reševali neprimerno opremljena pohodnika

Bled, 22. septembra - Posadka policijskega helikopterja dežurne ekipe Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS) je v soboto popoldne reševala tuja pohodnika, ki sta zaradi megle zašla s poti in obstala nad strmim skalnatim terenom. Bila sta neprimerno opremljena za hojo v visokogorju, so navedli na PU Kranj in vnovič opozorili na zahtevne razmere v visokogorju.