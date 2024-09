V Budimpešti vrhunec poplavnega vala že mimo

Budimpešta, 21. septembra - Po ciklonu Boris, ki je v minulem tednu prizadel več držav vzhodne in srednje Evropi, so v Budimpešti danes dočakali najvišjo gladino Donave v zadnjih desetih letih, nato pa je že začela upadati. Reka se je približala stavbi madžarskega parlamenta, vendar so bili po zagotovilih župana pripravljeni še na pol metra višji vodostaj.