Budimpešta, 21. septembra - Slovenski šahisti so v 10., predzadnjem krogu šahovske olimpijade, ki se bo v nedeljo končala v Budimpešti, z 2;5:1,5 premagali pete nosilce Nizozemce in ostali pri vrhu. Slovenke so po dveh porazih tokrat visoko premagale Albanijo s 3:5:0,5.