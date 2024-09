V Emiliji-Romanji in Markah po poplavah razglasili izredne razmere

Rim, 21. septembra - Po večdnevnem deževju ter poplavah in zemeljskih plazovih so v deželah Emilija-Romanja in Marke danes razglasili izredne razmere in vlada je zanju sprostila pomoč v višini 20 milijonov evrov, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Pred novembrskim volitvami v Emiliji-Romanji je završalo tudi med vlado premierke Georgie Meloni in deželno vlado.