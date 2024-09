V Rimu prijeli osumljenca za dvojni umor v Avstraliji pred 47 leti

Rim/Sydney, 21. septembra - Avstralska policija je danes sporočila, da so v mednarodni akciji v Rimu aretirali 65-letnega osumljenca za dvojni umor z nožem v Melbournu izpred 47 let. Osumljenec z grško-avstralskim državljanstvom je sicer živel v Grčiji, kjer ga je ščitil zastaralni rok. Pridržali so ga na podlagi Interpolove tiralice, ko je zapustil državo.