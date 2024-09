V ruskih napadih na Ukrajino smrtne žrtve, Rusija sestrelila več kot 100 dronov

Kijev/Moskva, 21. septembra - V novih ruskih napadih na Ukrajino so bili ponoči v mestu Krivi Rog na jugu države po navedbah lokalnih oblasti ubiti najmanj trije ljudje, med njimi 12-letni deček. Rusija medtem poroča, da je nad več regijami ponoči sestrelila več kot 100 ukrajinskih dronov. Po navedbah Kijeva so napadli ruski vojaški skladišči v regijah Tver in Krasnodar.