Gneča pred delovnimi zaporami na avtocestah

Ljubljana, 21. septembra - Pred delovnimi zaporami na štajerski in primorski avtocesti nastajajo zastoji. Večkilometrski sta koloni med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Logatcem in Uncem proti Kopru, čas potovanja se podaljša za okoli pol ure, kažejo podatki prometnoinformacijskega centra za državne ceste.