Na vojaški paradi v Iranu predstavili novo raketo in posodobljen brezpilotnik

Teheran, 21. septembra - V Iranu so danes na vojaški paradi predstavili novo balistično raketo in posodobljen model brezpilotnika tipa šahed, poročanje iranskih medijev povzemajo tuje tiskovne agencije. Dogajanje poteka v času naraščajočih napetostih v regiji in obtožb o iranskem oboroževanju Rusije za vojno v Ukrajini.