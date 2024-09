V Trebnjem sum uboja 48-letnika, storilca pridržali

Trebnje, 21. septembra - V Trebnjem se je v petek zvečer 48-letnik pripeljal do poslovnega prostora, kjer je zaposlena njegova nekdanja partnerka, do katere je imel veljavno sodno prepoved približevanja zaradi nasilnih dejanj. Med soočenjem ga je tam zaposleni 49-letnik z ostrim predmetom tako poškodoval, da je na kraju umrl. Storilca so pridržali, so sporočili s policije.