Z nevarno vožnjo ogrožal župana Žužemberka

Žužemberk, 21. septembra - V Žužemberku je občan v petek zjutraj z nevarno vožnjo ogrožal varnost župana Jožeta Papeža, so zapisali na spletni strani občine. S policije pa so sporočili, da so obravnavali dva dogodka z istim osumljencem. Najprej naj bi 69-letnik z avtomobilom ogrozil župana, kasneje pa z njim v naselju Krka telesno poškodoval delavca na gradbišču.