Maribor, 21. septembra - V Mariboru je 19-letni Norvežan v petek zvečer padel z balkona. Hudo poškodovanega so odpeljali v bolnišnico, kjer je danes zjutraj umrl. Policisti so si kraj nesreče ogledali, po dosedanjih ugotovitvah naj bi šlo za nesrečo, tujo krivdo pa so izključili, so sporočili s Policijske uprave Maribor.