V dveh prometnih nesrečah v petek umrli dve osebi

Tolmin/Ljubljana, 21. septembra - V prometni nesreči na glavni cesti Kobarid-Tolmin, v bližini naselja Volarje, je v petek umrl voznik osebnega avtomobila, ki je v ovinku zapeljal na nasprotni pas in trčil v osebni avtomobil. V Ljubljani pa je 74-letni kolesar med vožnjo izgubil ravnotežje in padel s kolesa ter na kraju nesreče umrl, so objavili na spletni strani policije.