Newyorški borzni indeksi umirjeno sklenili nov uspešen teden

New York, 21. septembra - Newyorški borzni indeksi so v minulem tednu, ki ga je zaznamovala odločitev centralne banke Federal Reserve (Fed) za znižanje ključne obrestne mere, znova podirali rekorde. Teden so v petek sklenili umirjeno, ker so vlagatelji pobrali del dobičkov po četrtkovi krepki rasti vrednosti delnic.