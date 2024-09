Newyorške borze končale neenotno

New York, 20. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Indeks Dow Jones je dosegel novo rekordno vrednost, kar je po ocenah analitikov še vedno posledica odločitve ameriške centralne banke, da zniža obrestne mere, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Na vrednosti pa sta izgubila indeksa S&P 500 in Nasdaq.