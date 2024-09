Štajerska avtocesta ponovno odprta, ostaja zastoj

Blagovica, 20. septembra - Štajerska avtocesta med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani je ponovno odprta. Ostaja zastoj med Trojanami in Blagovico ter na regionalni cesti med Trojanami in Lukovico, poroča prometnoinformacijski center. Avtocesta je bila zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila zaprta več kot sedem ur.