Delegacija slovenskih logistično-transportnih podjetij v Vietnamu

Hanoj/Hošiminh, 21. septembra - Delegacija 29 predstavnikov vlade in gospodarstva danes začenja obisk v Vietnamu. V ospredju bo promocija Slovenije kot logistične platforme za srednjo in jugovzhodno Evropo na azijskih trgih, so sporočili iz Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), ki obisk organizira z Javno agencijo Spirit Slovenija.