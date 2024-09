Fajon v Torontu izpostavila pomen spodbujanja enakosti spolov

Toronto, 20. septembra - Spodbujanje enakosti spolov pri oblikovanju domačih in mednarodnih strategij mora ostati osrednje globalno načelo, je danes na srečanju zunanjih ministric v Torontu dejala ministrica Tanja Fajon. Med drugim je izpostavila, da so mirovni sporazumi učinkovitejši, če so v pogajanja vključene ženske. V Torontu bo Fajon obiskala tudi slovensko skupnost.