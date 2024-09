Trije slovenski polfinali v Pragi

Praga, 20. septembra - Za slovenskimi športnimi plezalci so uspešne kvalifikacije predzadnje tekme svetovnega pokala v balvanskem plezanju v Pragi. Polfinale so si zagotovili trije Slovenci Jennifer Buckley in Katja Debevec s tretjim in petim dosežkom predtekmovanja ter Anže Peharc, ki je bil v moških kvalifikacijah 17.