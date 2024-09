Evropske borze večinoma navzdol, nafta neenotno, evro dražji

London/Frankfurt/Pariz, 20. septembra - Osrednji evropski delniški indeksi so v današnjem trgovanju večinoma nazadovali. Po ocenah analitikov so si vlagatelji vzeli odmor od trgovanja, potem ko so v preteklih dneh osrednji indeksi beležili rekordno rast, ki jo je sprožilo znižanje obrestnih mer s strani ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed).