Rokometašice Krima danes v Romuniji

Bukarešta, 21. septembra - Rokometašice Krima Mercatorja so na uvodnih dveh tekmah lige prvakinj proti hrvaški Podravki Vegeti in danskemu Nyköbingu prikazale dva različna obraza, a so osvojile načrtovane točke. Danes jih v Romuniji čaka nova zahtevna preizkušnja proti Glorii Bistriti, tekma se bo pričela ob 16. uri.