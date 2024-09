Torino po zmagi v Veroni prevzel vodstvo v serie A

Rim, 20. septembra - Nogometaši Torina so v 5. krogu italijanskega prvenstva v Veroni zmagali s 3:2 in prevzeli prvo mesto na razpredelnici. Zasedba iz Piemonta ima po nepolnem krogu točko več od Udineseja, kjer igrajo Jaka Bijol, Sandi Lovrić in David Pejičić. Videmska ekipa bo v nedeljo gostovala pri Romi.